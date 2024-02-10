19 فبراير.. اليابان تستضيف مؤتمرًا لدعم إعادة إعمار أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) تستضيف الحكومة اليابانية مؤتمرا لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا في 19 من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الأوكراني دينيس شميهال المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلين من شركات يابانية وأوكرانية.

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وأفاد تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية بأنه خلال المؤتمر، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم تدابير تتضمن دعم جهود إزالة الألغام الأرضية والتخلص من الحطام، علاوة على تحسين إنتاجية القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الرئيسي في أوكرانيا.

كما يخطط مسؤولون يابانيون وأوكرانيون توسيع الأعمال الرقمية والبنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، وسيتم مراجعة الاتفاقية الضريبية بين البلدين حيث يعتبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص أمرا ضروريا لتسريع تدابير الدعم.

وتأمل الحكومة اليابانية في استغلال هذه المؤتمر لتسليط الضوء على جهودها للحفاظ على النظام الدولي المبنى على سيادة القانون وتعزيزه.