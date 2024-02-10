19 فبراير.. اليابان تستضيف مؤتمرًا لدعم إعادة إعمار أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستضيف الحكومة اليابانية مؤتمرا لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا في 19 من الشهر الجاري.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الأوكراني دينيس شميهال المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلين من شركات يابانية وأوكرانية.
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وأفاد تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية بأنه خلال المؤتمر، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم تدابير تتضمن دعم جهود إزالة الألغام الأرضية والتخلص من الحطام، علاوة على تحسين إنتاجية القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الرئيسي في أوكرانيا.
كما يخطط مسؤولون يابانيون وأوكرانيون توسيع الأعمال الرقمية والبنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، وسيتم مراجعة الاتفاقية الضريبية بين البلدين حيث يعتبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص أمرا ضروريا لتسريع تدابير الدعم.
وتأمل الحكومة اليابانية في استغلال هذه المؤتمر لتسليط الضوء على جهودها للحفاظ على النظام الدولي المبنى على سيادة القانون وتعزيزه.
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