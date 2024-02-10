كوريا الجنوبية تصدر معجون فلفل وصلصات بـ380 مليون دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة الجمارك، أن صادرات كوريا الجنوبية من معجون الفلفل الأحمر والصلصات الكورية المختلفة، سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات معجون الفلفل الأحمر“جوتشوجانج” وصلصة الصويا وغيرها من أنواع منتجات التتبيل الكورية، 380.4 مليون دولار في عام 2023، بزيادة 6.2% على أساس سنوي، وفقا لدائرة الجمارك الكورية.
موضوعات متعلقة
عمالقة النفط يمدون فنزويلا بالوقود بعد تخفيف العقوبات ناقلة نفط روسية تغير مسارها بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة “لوسيد” تعتزم إعلان مرحلة الإنتاج الكامل لسياراتها في السعودية قريباً
ومن حيث الحجم، صدرت البلاد 131.800 طن من هذه العناصر العام الماضي، وهي ثاني أكبر كمية على الإطلاق بعد عام 2021، عندما صدرت 132.000 طن، حسبما أظهرت البيانات.
وبحسب المنتج، استحوذت الصلصات على الحصة الأكبر بمبلغ 240.1 مليون دولار، وذلك يشمل صلصة الصويا لصنع“بولجوجي” أو اللحم المشوي الكوري، وصلصة الدجاج الحارة،“بولداك”، تليها منتجات المعجون المعتمدة على الحبوب، مثل“دوينجانج”، معجون فول الصويا، بقيمة 111 مليونا.
ومن حيث الجهة، كانت الولايات المتحدة هي جهة التصدير الأولى، لتستحوذ على نسبة 21.8% من مجمل الصادرات، وتليها الصين واليابان وروسيا وفيتنام.
وقالت الوكالة إنه تم تصدير الصلصات إلى 139 دولة العام الماضي، ما يمثل رقما قياسيا كذلك.
وقال مسؤول بالوكالة:“إن نمو صادرات الصلصات جاء في الوقت الذي يلفت فيه الطعام الكوري والمحتوى الثقافي المتنوع الانتباه في جميع أنحاء العالم”.
MENAFN10022024000202011048ID1107835392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.