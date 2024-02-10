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كوريا الجنوبية تصدر معجون فلفل وصلصات بـ380 مليون دولار في 2023

2/10/2024 4:21:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة الجمارك، أن صادرات كوريا الجنوبية من معجون الفلفل الأحمر والصلصات الكورية المختلفة، سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات معجون الفلفل الأحمر“جوتشوجانج” وصلصة الصويا وغيرها من أنواع منتجات التتبيل الكورية، 380.4 مليون دولار في عام 2023، بزيادة 6.2% على أساس سنوي، وفقا لدائرة الجمارك الكورية.

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ومن حيث الحجم، صدرت البلاد 131.800 طن من هذه العناصر العام الماضي، وهي ثاني أكبر كمية على الإطلاق بعد عام 2021، عندما صدرت 132.000 طن، حسبما أظهرت البيانات.

وبحسب المنتج، استحوذت الصلصات على الحصة الأكبر بمبلغ 240.1 مليون دولار، وذلك يشمل صلصة الصويا لصنع“بولجوجي” أو اللحم المشوي الكوري، وصلصة الدجاج الحارة،“بولداك”، تليها منتجات المعجون المعتمدة على الحبوب، مثل“دوينجانج”، معجون فول الصويا، بقيمة 111 مليونا.

ومن حيث الجهة، كانت الولايات المتحدة هي جهة التصدير الأولى، لتستحوذ على نسبة 21.8% من مجمل الصادرات، وتليها الصين واليابان وروسيا وفيتنام.

وقالت الوكالة إنه تم تصدير الصلصات إلى 139 دولة العام الماضي، ما يمثل رقما قياسيا كذلك.

وقال مسؤول بالوكالة:“إن نمو صادرات الصلصات جاء في الوقت الذي يلفت فيه الطعام الكوري والمحتوى الثقافي المتنوع الانتباه في جميع أنحاء العالم”.

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