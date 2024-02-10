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لوسيد تعتزم إعلان مرحلة الإنتاج الكامل لسياراتها في السعودية قريباً

2/10/2024 4:21:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مدير التسويق بالشرق الأوسط في شركة لوسيد، فراس كاندلفت، إن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المرحلة الثانية للإنتاج في السعودية.

وأوضح كاندلفت -حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية- أن المرحلة الثانية تعني إنتاج بعض موديلات الشركة بالكامل في مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد أن كانت المرحلة الأولى من الإنتاج تقتصر على تصنيع بعض القطع أو التجميع فقط.

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وأشار إلى أن سعة التجميع الحالية في مصنع جدة AMP-2 تبلغ 5000 سيارة سنوياً.

وافتتحت مجموعة لوسيد موتورز -المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة- رسمياً في سبتمبر الماضي، أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وكان فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسد بالشرق الأوسط، قد ذكر في تصريحات صحفية خلال ديسمبر الماضي، بأن الشركة قامت بتجميع ما يقرب من 800 سيارة في مصنعها بالسعودية منذ افتتاحه.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107835391

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