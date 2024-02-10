لوسيد تعتزم إعلان مرحلة الإنتاج الكامل لسياراتها في السعودية قريباً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مدير التسويق بالشرق الأوسط في شركة لوسيد، فراس كاندلفت، إن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المرحلة الثانية للإنتاج في السعودية.
وأوضح كاندلفت -حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية- أن المرحلة الثانية تعني إنتاج بعض موديلات الشركة بالكامل في مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد أن كانت المرحلة الأولى من الإنتاج تقتصر على تصنيع بعض القطع أو التجميع فقط.
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وأشار إلى أن سعة التجميع الحالية في مصنع جدة AMP-2 تبلغ 5000 سيارة سنوياً.
وافتتحت مجموعة لوسيد موتورز -المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة- رسمياً في سبتمبر الماضي، أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وكان فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسد بالشرق الأوسط، قد ذكر في تصريحات صحفية خلال ديسمبر الماضي، بأن الشركة قامت بتجميع ما يقرب من 800 سيارة في مصنعها بالسعودية منذ افتتاحه.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835391
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