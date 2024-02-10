ناقلة نفط روسية تغير مسارها بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) انعطفت ناقلة نفط روسية بشكل شبه فوري قبالة سواحل البرتغال بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية.

كانت سفينة“إن إس ليدر”، المملوكة للاتحاد الروسي، متوجهة إلى ميناء بريمورسك على بحر البلطيق عندما تم فرض الإجراءات في الساعة الثانية ظهراً، بتوقيت واشنطن يوم الخميس.

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أظهرت بيانات تتبع السفن ومعلومات الشحن التي جمعتها“بلومبرج”، أن الناقلة التي يبلغ طولها 817 قدماً، والتي كان من المقرر أن تقوم بتحميل حمولتها التالية في غضون 10 أيام تقريباً من الآن، خفضت سرعتها إلى النصف وعادت وغيرت وجهتها لتصبح تحت الطلب.

يؤكد هذا التحول حقيقة أن التدابير، التي تم تصعيدها منذ أواخر العام الماضي كان لها تأثير.

وقبل شهرين، وبعد أن تم فرض العقوبات عليها أيضاً، قامت السفينة“فيكتور باكاييف” بنفس المناورة في موقع مماثل، حيث تخلت عن رحلتها نحو محطة روسية أخرى لتصدير النفط.

تظهر بيانات الشحن، أن السفينة ترسو حالياً في البحر الأسود، ولم تنقل أي شحنة أخرى منذ ذلك الحين، ويبدو أن سفينة“إن إس ليدر” تتبع هي الأخرى مساراً مشابهاً.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة“إن إس ليدر شيبينج إنكوربريتيد” المسجلة في ليبيريا، وهي المالك المسجل لشركة“إن إس ليدر”، كما فرضت عقوبات على شركة“زينيت سابلاي آند تريدينغ دي إم سي سي”، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة“تالاسا شيبينغ دي إم سي سي”، وشركة“أويل تانكرز إس سي إف إم جي إم تي إف زد سي أو”.

وأكدت وزارة الخزانة أن روسيا هي المالك النهائي لـ”إن إس ليدر”، وهو ما يتوافق مع قاعدة البيانات المحفوظة للمنظمة البحرية الدولية.

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