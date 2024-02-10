عمالقة النفط يمدون فنزويلا بالوقود بعد تخفيف العقوبات

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل شركات النفط الكبرى، بما في ذلك“شيفرون” و”ريبسول”، على تخفيف نقص الوقود في فنزويلا كجزء من صفقات جديدة بعد رفع العقوبات الأمريكية التي سمحت لها بتوسيع عملياتها في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

كانت شركة“إيني” الإيطالية وشركة“إيتابليسمونتس موريل إيه بروم” الفرنسية من بين الشركات التي قامت بتسليم سلسلة من الوقود والمنتجات المكررة لشركة“بتروليوس دي فنزويلا” المملوكة للدولة في الأشهر الأربعة الماضية، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة بلومبرج، وبيانات من شركة الاستخبارات“كبلر”.

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تُعتبر بعض عمليات التسليم جزءاً من الصفقات الموقعة مؤخراً، والتي توفر المزيد من التحكم التشغيلي للشركاء الأجانب، بما في ذلك قرارات الشراء والمالية.

استوردت فنزويلا 84 ألف برميل يومياً من النفط المكرر بما في ذلك البنزين والديزل والنافتا في يناير، وفقاً لبيانات من“كبلر”، وهو الرقم الأعلى منذ أكتوبر 2020، عندما بدأت إيران في إمداد البلاد بالوقود لمعالجة النقص.

ساعدت الواردات المتزايدة في تخفيف سنوات من النقص الحاد في الوقود الذي أبقى السائقين في الطوابير لعدة أيام في بعض الأحيان لملء سياراتهم، وقيّد بشدة النشاط الصناعي والزراعي فيفنزويلا.

تأتي التطورات الأخيرة ذلك في أعقاب تخفيف العقوبات الأمريكية في أكتوبر الماضي، حيث ضغطت إدارة“بايدن” على الرئيس نيكولاس مادورو للتوصل إلى تسوية بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

منحت الولايات المتحدة ترخيصاً مدته 6 أشهر لعمليات النفط في فنزويلا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركات ستواصل توريد الوقود إذا تم تجديد العقوبات على النفط والغاز في إبريل، كما حذّرت إدارة“بايدن” في وقت سابق.

قال إنريكي تشاكون، رئيس اتحاد محطات الوقود في فنزويلا:“لقد تحسنت إمدادات البنزين في المضخات في جميع أنحاء البلاد، مع عدم وجود طوابير انتظار لأيام في المدن خارج كراكاس، خاصة منذ يناير”.

حلت الشركات الغربية محل إيران كمورد رئيسي للمنتجات النفطية الخفيفة. أرسلت إيران عمالاً في عام 2020 للمساعدة في تجديد مصافي التكرير في“بتروليوس دي فنزويلا”، حيث كافحت الشركة للحفاظ على عملياتها، لكن لم تظهر تفاصيل حول التقدم المحرز في هذا العمل.

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