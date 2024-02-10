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سانا: إسرائيل تستهدف بالصواريخ نقاطا في ريف دمشق

2/10/2024 4:18:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN-قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت،
إن إسرائيل استهدفت بالصواريخ عددا من النقاط في ريف العاصمة دمشق، فجر السبت، وإن دفاعاتها الجوية أسقطت بعضها.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "حوالي الساعة 01:05 (10:05 تغ) من فجر السبت شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرا إلى أن الهجوم "أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية".

فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري بشأن ما ذكرته وكالة أنباء النظام السوري.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات تدعمها إيران، ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011، تكثفت مؤخرا، منذ بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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