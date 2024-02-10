سانا: إسرائيل تستهدف بالصواريخ نقاطا في ريف دمشق

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN-قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت،
إن إسرائيل استهدفت بالصواريخ عددا من النقاط في ريف العاصمة دمشق، فجر السبت، وإن دفاعاتها الجوية أسقطت بعضها.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "حوالي الساعة 01:05 (10:05 تغ) من فجر السبت شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرا إلى أن الهجوم "أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية".
فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري بشأن ما ذكرته وكالة أنباء النظام السوري.
وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات تدعمها إيران، ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011، تكثفت مؤخرا، منذ بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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