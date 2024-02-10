الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطنين عقب اقتحام منزليهما في بلدة بني نعيم شرق الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مواطنين بالضرب عقب دهم منزليهما في بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن فراس حسين حماد زيادات، واعتدت على نجله يزن بالضرب، بعد تفتيشه، والعبث بمحتوياته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن حسام على حماد بالضرب المبرح، ما أدى إلى اصابته بجروح طفيفة في الرأس، عقب دهم منزله، وتفتيشه.
وأشارت إلى أن تلك القوات فتشت منزل المواطن ناجي حسين علي زيادات، وعبثت بمحتوياته.
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