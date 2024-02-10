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الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطنين عقب اقتحام منزليهما في بلدة بني نعيم شرق الخليل

2/10/2024 4:18:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مواطنين بالضرب عقب دهم منزليهما في بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن فراس حسين حماد زيادات، واعتدت على نجله يزن بالضرب، بعد تفتيشه، والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن حسام على حماد بالضرب المبرح، ما أدى إلى اصابته بجروح طفيفة في الرأس، عقب دهم منزله، وتفتيشه.

وأشارت إلى أن تلك القوات فتشت منزل المواطن ناجي حسين علي زيادات، وعبثت بمحتوياته.

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