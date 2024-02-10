Saturday, 10 February 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن وشولتس يبحثان جهود منع التصعيد في الشرق الأوسط

2/10/2024 3:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد البيت الأبيض، اليوم (السبت)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا في واشنطن، الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط.


وذكر البيت الأبيض في بيان، أن بايدن وشولتس شددا على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في القطاع.


وأكد البيان أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن التوصل إلى سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين ((بما يتضمن إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل)).

الشرق الاوسط


MENAFN10022024000208011052ID1107835195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث