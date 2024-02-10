بايدن وشولتس يبحثان جهود منع التصعيد في الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد البيت الأبيض، اليوم (السبت)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا في واشنطن، الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط.



وذكر البيت الأبيض في بيان، أن بايدن وشولتس شددا على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في القطاع.



وأكد البيان أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن التوصل إلى سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين ((بما يتضمن إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل)).



الشرق الاوسط