بايدن وشولتس يبحثان جهود منع التصعيد في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد البيت الأبيض، اليوم (السبت)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا في واشنطن، الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط.
وذكر البيت الأبيض في بيان، أن بايدن وشولتس شددا على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في القطاع.
وأكد البيان أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن التوصل إلى سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين ((بما يتضمن إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل)).
الشرق الاوسط
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