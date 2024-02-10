بيت رعب في فرنسا.. جثث 100 قطة في ثلاجة منزل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف رجال الشرطة الفرنسية منزلاً سرعان ما وصفوه بأنه "بيت الرعب" بعد أن عثروا فيه على أكثر من 100 قطة ميتة تم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة.



وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، تم استدعاء الشرطة إلى بلدة "لا روكيت سور سياني"، بالقرب من مدينة كان جنوبي فرنسا، بعد أن اكتشفت مجموعة حماية الحيوانات "روائح قوية، وسمعت الكثير من المواء" من داخل المنزل.

وعندما فتح الضباط الثلاجة داخل ذلك المنزل وجدوا العشرات من جثث القطط محشورة بالداخل.



وأخبرهم الرجل البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يعيش في ذلك المكان، أنه يحب قططه ويريد أن يمنحها الحياة الأبدية، ولذلك كان يحتفظ بكل قطة تموت داخل ثلاجته في المنزل.



وقال مصدر مطلع على التحقيقات في القضية: "لم يعتقد الرجل أنه ارتكب أي خطأ، هو يرى أنه ترك القطط تنام".

وكشف وكلاء يعملون لدى مجموعة حماية الحيوان الفرنسية، أنه تم اكتشاف 38 قطة أخرى، بما في ذلك 12 قطة صغيرة وواحدة حامل، على قيد الحياة حول منزل الرجل. وكانت تظهر على بعضهم علامات مختلفة، بينما كان آخرون يحملون جروحاً مختلفة ويعانون من سوء التغذية.



وقال مصدر: "كانت القطط تعيش في منزل الرجل القذر منذ سنوات، وكانوا جميعاً في حالة سيئة للغاية".

وأضاف: "كان بيت رعب حقيقيا.. قطط أخرى وجدت مدفونة في الحديقة".

وتم القبض على الرجل الذي يسكن المنزل يوم الثلاثاء الماضي، وجرى استجوابه طوال الليل، قبل إطلاق سراحه بموجب إجراءات قضائية.

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