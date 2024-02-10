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الفلك الدولي يعلن رصد هلال شعبان اليوم - صورة

2/10/2024 3:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مرصد الفلك الدولي، إنه تم صباح اليوم السبت، رصد هلال شهر شعبان 1445 هجري من أبو ظبي.


وبين المرصد في بيان له، أنه تم تصوير هلال شعبان من مرصد الختم الفلكي، تمام الساعة 10:0 صباحاً بتوقيت الإمارات.


وأشار إلى أنه تم تصوير الهلال بعد القمر عن الشمس 6.6 درجة، موضحا أن تصوير الهلال تم بصعوبة بسبب قربه من الشمس، حيث من المتوقع أن يزيد وضوح صورته بمرور الوقت.





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