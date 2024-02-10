الفلك الدولي يعلن رصد هلال شعبان اليوم - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مرصد الفلك الدولي، إنه تم صباح اليوم السبت، رصد هلال شهر شعبان 1445 هجري من أبو ظبي.
وبين المرصد في بيان له، أنه تم تصوير هلال شعبان من مرصد الختم الفلكي، تمام الساعة 10:0 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وأشار إلى أنه تم تصوير الهلال بعد القمر عن الشمس 6.6 درجة، موضحا أن تصوير الهلال تم بصعوبة بسبب قربه من الشمس، حيث من المتوقع أن يزيد وضوح صورته بمرور الوقت.
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