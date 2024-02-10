الزوارق الحربية تطلق قذائف مدفعية على سواحل دير البلح

الزوارق الحربية تطلق قذائف مدفعية على سواحل دير البلح
التاريخ
2/10/2024 3:09:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية على سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
واستشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل دير البلح.
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