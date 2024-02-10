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الزوارق الحربية تطلق قذائف مدفعية على سواحل دير البلح

2/10/2024 3:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية على سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


واستشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل دير البلح.


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