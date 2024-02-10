قاذفات استراتيجية روسية تحلق بالقرب من ألاسكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، إن قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95MS تابعتين للقوات الجوية الروسية، حلقتا قبالة سواحل ألاسكا.



وأضافت الوزارة: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجية من طراز Tu-95MS تابعتان للطيران بعيد المدى بالقوات الجوية – الفضائية الروسية، رحلة مخططا لها في المجال الجوي الدولي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، بالقرب من ساحل ألاسكا الغربي. واستغرقت الرحلة أكثر من 7 ساعات.

ووفقا لبيان الوزارة، قامت مقاتلات من طراز Su-30SM تابعة للقوات الجوية- الفضائية الروسية بمرافقة وتوفير الحماية للقاذفات الاستراتيجية.



ونوهت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات الطيران البعيد المدى الروسي، تنفذ بشكل دوري طلعات وتحليقات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق وكذلك المحيط الهادئ.



وتتم كل هذه التحليقات، بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات الدول أجنبية.

RT