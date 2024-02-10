دراسة تكشف فوائد جديدة للرضاعة الطبيعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتزايد الأدلة البحثية التي تشير إلى التأثير الإيجابي للرضاعة الطبيعية على الصحة العقلية للأم، وأحد الأسباب المحتملة لذلك هو هرمون الأوكسيتوسين، الذي يُطلق عليه "هرمون الحب".بعد الولادة، يؤدي إطلاق الأوكسيتوسين إلى تدفق حليب الثدي، والبدء في الرضاعة الطبيعية. ويمكن أن يرضي إطلاق الحليب المولود، ويترك لدى الأم مشاعر "دافئة وغامضة" تجاه طفلها.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، تشير الأبحاث أيضاً إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.



كما وجدت دراسة أجريت عام 2021 أنه كلما طالت مدة إرضاع المرأة، انخفض خطر إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.



وتوفر الرضاعة الطبيعية للأم فوائد صحية أخرى ذات طابع هرموني، أهمها: الوقاية من عدة أنواع من أورام الثدي وسرطان المبيض، وتقليل خطر الإصابة بالسكري.



وإلى جانب ذلك، تساعد الرضاعة الطبيعية في التخلص من وزن الحمل.

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