الصحة العالمية: 721 هجومًا على مرافق صحية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN-أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها وثقت 721 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقده بمدينة جنيف السويسرية إلى أن من بين الهجمات "نحو 357 هجومًا استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 645 شخصًا، وإصابة 818 آخرين".

وأوضح ياساريفيتش أن "الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف" بقطاع غزة.