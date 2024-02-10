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مجلس الأعمال العراقي ينظم منتدى اقتصادي في الأردن نيسان المقبل

2/10/2024 3:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمان بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، في الحادي والعشرين من شهر نيسان المقبل، المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن وبعض دول المنطقة.


ويعد المنتدى الذي سيقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، منصة متخصصة لاستكشاف القضايا الاقتصادية والتمويلية المتصلة بالاستثمار.


ويسلط المنتدى الضوء، على الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية القائمة لدى الأردن والعراق، والسياسات المصرفية ودورها في تسهيل أعمال القطاع الخاص والتعاون المستقبلي بين البنوك الأردنية والعراقية، والتحول الرقمي ودوره في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني.

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