مجلس الأعمال العراقي ينظم منتدى اقتصادي في الأردن نيسان المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمان بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، في الحادي والعشرين من شهر نيسان المقبل، المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن وبعض دول المنطقة.
ويعد المنتدى الذي سيقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، منصة متخصصة لاستكشاف القضايا الاقتصادية والتمويلية المتصلة بالاستثمار.
ويسلط المنتدى الضوء، على الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية القائمة لدى الأردن والعراق، والسياسات المصرفية ودورها في تسهيل أعمال القطاع الخاص والتعاون المستقبلي بين البنوك الأردنية والعراقية، والتحول الرقمي ودوره في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني.
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