القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً وتغلق مداخل بلدة شمال الخليل

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، 14 فلسطينيا وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن ذلك جاء بعد "دهم وتفتيش منازل المعتقلين، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام".

ووفق المصادر، "أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وتشمل سبعة مداخل، وطرقا فرعية أخرى".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار القتال العنيف بين قواته وعناصر حركة "حماس" في مدينة "خانيونس" جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى وسط وشمال القطاع.

وأضاف الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على أهداف مختلفة لحركة "حماس"، بمختلف أنحاء القطاع، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وفي وسط غزة، ذكر الجيش الإسرائيلي أن لواء "ناحال" قتل العديد من عناصر حماس وأسر آخرين، في الساعات الـ24 الماضية.

وفي غرب خانيونس، داهمت كتيبة من الكوماندوز العديد من مواقع حماس، وضبطت أسلحة ومعدات عسكرية، حسب الجيش الإسرائيلي.

وأيضا في غرب مدينة "خانيونس"، ذكر الجيش أن لواء "مظليين" ولواء "مظليين احتياطي" قتلوا العديد من مسلحي حماس وصادروا أسلحة.



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.





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