الشرطة اليونانية تعثر على متفجرات لدى القوات الخاصة لخفر السواحل

عثرت الشرطة اليونانية على متفجرات لدى عناصر من جماعة "القوات الخاصة لخفر السواحل"، بعد مداهمة منازلهم وألقت القبض على زعيم سابق لجماعة إرهابية فوضوية، كجزء من نفس العملية.

وكانت العملية تستهدف الجريمة المنظمة وليس النشاط الإرهابي، حسب صحيفة "كاثيمريني" اليونانية اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أنه تم العثور خلال المداهمة على متفجرات ورصاصات وقنابل يدوية.

وتم اعتقال العضو السابق في جماعة "مؤامرة خلايا النار" الإرهابية.

وكان الشخص المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد قضى بالفعل عقوبة بالسجن، بسبب نشاط إرهابي.





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