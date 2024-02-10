محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء اليمن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء الجمهورية اليمنية.





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