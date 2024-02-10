مأساة على متن رحلة طيران متجهة من بانكوك إلى ميونيخ

في واقعة مفجعة توفي أحد الركاب (على متن رحلة تابعة لشركة طيران لوفتهانزا الألمانية) بعد خروج نافورة من الدم من أنفه وفمه، حيث بدأ الراكب، وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 63 عامًا كان برفقة زوجته الفلبينية، في السعال بصوت عالٍ بعد وقت قصير من صعوده على متن الطائرة المتجهة من بانكوك إلى ميونيخ.

وروى شهود عيان أن الرجل عانى من التعرق الغزير وصعوبة في التنفس وعلى الرغم من المحاولات الأولية من قبل الركاب لمساعدته من خلال تقديم شاي البابونج وفحص نبضه، إلا أن صحة الرجل تدهورت بمجرد إقلاع الرحلة.

وأضاف الشهود، أن الرجل بدأ ينزف بشدة من أنفه وفمه، وملأ كيساً كبيراً بالدم في غضون ثوان، وكانت جدران الطائرة ملطخة بالدماء. وعلى الرغم من المساعدة الفورية من طاقم الطائرة الذي قدم الإسعافات الأولية، إلا أن حالة الرجل استمرت في التدهور حتى لقي حتفه، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وفي محاولة يائسة لإنقاذ حياة الراكب، اتخذ كابتن الطائرة قرارًا بالعودة إلى بانكوك، معلنًا حالة الطوارئ الطبية، لكن الراكب توفي قبل هبوط الطائرة.

وتم إنزال جميع الركاب من الطائرة بمجرد هبوط الطائرة في بانكوك، ثم تم إرسالهم إلى وجهاتهم عبر رحلات جوية أخرى، وأعرب الركاب عن إحباطهم إزاء ما اعتبروه إهمالاً من جانب طاقم الرحلة، زاعمين أن الرعاية الطبية السريعة كان من الممكن أن تنقذ حياة الرجل.

ووصف أحد الركاب المشهد بالمؤلم جداً، مضيفاً "كنت أجلس على المقعد المجاور للرجل، ومع استمرار تدفق الدماء بغزارة من فمه أدركنا أنه لن ينجو، مؤكداً أنه لو تم اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة على متن الطائرة لكان من الممكن إنقاذ حياته.