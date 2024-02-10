مركز الفلك الدولي في أبوظبي يرصد هلال شهر شعبان

مركز الفلك الدولي في أبوظبي يرصد هلال شهر شعبان
التاريخ
2/10/2024 2:20:31 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي على منصة إكس هلال شهر شعبان 1445هـ كما تم تصويره نهارا اليوم السبت 10 فبراير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 6.6 درجات. يبدو الهلال بصعوبة بسبب قربه من الشمس، ومن المتوقع ازدياد وضوح صورته بمرور الوقت.
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