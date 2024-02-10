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مركز الفلك الدولي في أبوظبي يرصد هلال شهر شعبان

2/10/2024 2:20:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي على منصة إكس هلال شهر شعبان 1445هـ كما تم تصويره نهارا اليوم السبت 10 فبراير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 6.6 درجات. يبدو الهلال بصعوبة بسبب قربه من الشمس، ومن المتوقع ازدياد وضوح صورته بمرور الوقت.


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