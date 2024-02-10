مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم بمسيرات على خاركيف الأوكرانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف اليوم السبت أن هجوما بطائرات مسيرة شنته روسيا أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في مدينة خاركيف الأوكرانية.
وقال سينيهوبوف إن القوات الروسية هاجمت خاركيف بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
وتابع عبر تطبيق تليغرام قائلا "نتيجة للضربات، قُتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال أعمارهم سبعة وأربعة أعوام ورضيع عمره ستة أشهر تقريبا".
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