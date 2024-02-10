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مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم بمسيرات على خاركيف الأوكرانية

2/10/2024 2:20:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف اليوم السبت أن هجوما بطائرات مسيرة شنته روسيا أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقال سينيهوبوف إن القوات الروسية هاجمت خاركيف بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وتابع عبر تطبيق تليغرام قائلا "نتيجة للضربات، قُتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال أعمارهم سبعة وأربعة أعوام ورضيع عمره ستة أشهر تقريبا".


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