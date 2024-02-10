الأرصاد طقس دافئ مع فرصة لأمطار متفرقة والعظمى 24

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم السبت، وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق وفرصة للغبار .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.
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