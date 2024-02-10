الأرصاد طقس دافئ مع فرصة لأمطار متفرقة والعظمى 24

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم السبت، وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق وفرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة

وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.