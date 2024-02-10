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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 81 29 دولار

2/10/2024 2:15:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
1.72 دولار ليبلغ
81.29 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل
79.75 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا لتبلغ
82.19 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا لتبلغ
76.84 دولار.

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