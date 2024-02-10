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انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

2/10/2024 2:11:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفية إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ودافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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