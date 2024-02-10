انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفية إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ودافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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