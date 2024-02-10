الحرب الاسرائيلية على غزة في يومها الـ127: قصف مستمر وتهديدات باجتياح رفح أقصى جنوب القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة في منطقة رفح، منذ ساعة مبكرة من ليل السبت، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بمئات الآلاف من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرون، فجر اليوم السبت، جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، أمام بوابة الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.



وكانت مدفعية الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية نيرانها وقذائفها صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي، كما جددت قصفها على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 27,947 شهيدًا و67,459 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ فيما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر ضد العائلات راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة في 13 مجزرة خلال الـ48 ساعة الماضية.