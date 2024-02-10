الحرب الاسرائيلية على غزة في يومها الـ127: قصف مستمر وتهديدات باجتياح رفح أقصى جنوب القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة في منطقة رفح، منذ ساعة مبكرة من ليل السبت، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بمئات الآلاف من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرون، فجر اليوم السبت، جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، أمام بوابة الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.
وكانت مدفعية الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية نيرانها وقذائفها صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي، كما جددت قصفها على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.
وفي آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 27,947 شهيدًا و67,459 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ فيما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر ضد العائلات راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة في 13 مجزرة خلال الـ48 ساعة الماضية.
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