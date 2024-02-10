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فرصة للاقتناء .. انخفاض على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

2/10/2024 2:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بمقدار دينار بالاردن اليوم السبت .

حيث وصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 335 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 295 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .


ووصلت سعر الاونصة الى 2024.6 دولارا في التداولات العالمية .


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