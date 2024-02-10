فرصة للاقتناء .. انخفاض على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بمقدار دينار بالاردن اليوم السبت .
حيث وصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 335 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 295 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
ووصلت سعر الاونصة الى 2024.6 دولارا في التداولات العالمية .
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