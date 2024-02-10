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بمقدار 9 دولارات .. ارتفاع ملحوظ على أسعار القمح عالمياً

2/10/2024 2:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار القمح على المستوى العالمي، في ختام التعاملات، مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% أمام سلة من العملات الرئيسية.


وصعدت أسعار القمح عالمياً بمقدار 9 دولارات للبوشل، ليسجل البوشل مستوى 597.75 دولار.

بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 0.63% ما يعادل 2.75 دولار، ليسجل البوشل مستوى 430.50 دولار للبوشل.
كما صعدت أسعار القهوة عالميًا بنسبة 3.04% ما يعادل 5 دولارات ليسجل الرطل مستوى 191.50 دولار.

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