بمقدار 9 دولارات .. ارتفاع ملحوظ على أسعار القمح عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار القمح على المستوى العالمي، في ختام التعاملات، مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% أمام سلة من العملات الرئيسية.
وصعدت أسعار القمح عالمياً بمقدار 9 دولارات للبوشل، ليسجل البوشل مستوى 597.75 دولار.
بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 0.63% ما يعادل 2.75 دولار، ليسجل البوشل مستوى 430.50 دولار للبوشل.
كما صعدت أسعار القهوة عالميًا بنسبة 3.04% ما يعادل 5 دولارات ليسجل الرطل مستوى 191.50 دولار.
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