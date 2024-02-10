آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي
التاريخ
2/10/2024 2:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس وتصل إلى بوابته الشمالية.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون نتيجة إطلاق النار الكثيف داخل مجمع ناصر الطبي، مشددا على أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل المجمع مهددة.
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