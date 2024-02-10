آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون نتيجة إطلاق النار الكثيف داخل مجمع ناصر الطبي، مشددا على أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل المجمع مهددة.

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