الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والأعلام ترتفع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشهد العاصمة القطرية الدوحة منذ ليلة أمس نشاطا كبيرا للجماهير الأردنية استعدادا لمباراة نهائي كأس آسيا لكرة القدم، التي تجري اليوم السبت، وتجمع المنتخب الوطني مع نظيره القطري عند الساعة السادسة مساء على ستاد لوسيل.
ورغم بعض الملاحظات على صعوبة الحصول على تذاكر للمباراة، إلا أن الجماهير أبدت حماسا كبيرا للمباراة من خلال تشجيع المنتخب، حيث تجمعت في أكثر من مكان في الدوحة وهي ترفع الأعلام الأردنية وتتغنى بالمنتخب الوطني.
كما بدأت الجماهير بترتيب توجهها إلى مدينة لوسيل منذ صباح اليوم لإقامة تجمعات احتفالية في ساحة الملعب استعدادا للمباراة.
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