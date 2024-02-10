راكب يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة بتايلاند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهمت الشرطة التايلاندية يوم الجمعة، رجلاً كندياً حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة متجهة من شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك، ما تسبب في تأخيرات عدة.

وقال المسؤول في شرطة شيانغ ماي ناتاووت نواسورن لوكالة "فرانس برس" إن الرجل يواجه "تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة".



وحاول الرجل الموقوف، البالغ من العمر 40 عاماً، فتح مخرج طوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، عندما كانت متوقفة على المدرج قبل إقلاعها.

وقال نويسورن: "أخبرنا أنه فتح الباب لأن شخصاً ما على متن الطائرة كان يحاول قتله. لقد كان مصاباً بالذعر الشديد".

وتحقق الشرطة في ما إذا كان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

وتسبب الحادث في تأخير أكثر من عشر طائرات في شيانغ ماي، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، بحسب الشرطة.

العربية