توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بنحو 6%، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا بما يعادل 0.7 % إلى 82.19 دولار للبرميل عند تسوية العقود، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أي 0.8% إلى 76.84 دولار للبرميل عند التسوية.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع بأكثر من 6 % مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح قدمته حركة حماس.
وجاء الارتفاع هذا الأسبوع بعد خسارة بنسبة 7% في الأسبوع السابق.
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