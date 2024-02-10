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توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

2/10/2024 2:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بنحو 6%، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا بما يعادل 0.7 % إلى 82.19 دولار للبرميل عند تسوية العقود، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أي 0.8% إلى 76.84 دولار للبرميل عند التسوية.


وارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع بأكثر من 6 % مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح قدمته حركة حماس.
وجاء الارتفاع هذا الأسبوع بعد خسارة بنسبة 7% في الأسبوع السابق.

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