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روسيا : اسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

2/10/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الواقعة غرب روسيا.


وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الليلة الماضية إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.

وقامت أنظمة الدفاع الجوي باعتراض وتدمير 3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك".

روسيا اليوم


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