روسيا : اسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الواقعة غرب روسيا.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الليلة الماضية إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.
وقامت أنظمة الدفاع الجوي باعتراض وتدمير 3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك".
روسيا اليوم
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