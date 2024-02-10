MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوتكوم، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الرئيس جو بايدن سيجبر فلاديمير زيلينسكي على مواصلة الصراع حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.



وأضاف: "بايدن يعرف حق المعرفة أن روسيا انتصرت بالفعل في الصراع في أوكرانيا. وهو يدرك أن الاستسلام بات من الإجراءات الشكلية. لكنه رغم ذلك، يريد من زيلينسكي مواصلة القتال حتى نهاية الانتخابات الأمريكية".

ودعا رجل الأعمال، الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، إلى منع تقديم حزمة مساعدات أخرى لنظام كييف، من أجل إنقاذ حياة الأوكرانيين.



وقال: "60 مليار دولار لأوكرانيا من أجل الانتخابات فقط. هل يجب أن يموت آلاف الجنود الآخرين من أجل حملة بايدن الانتخابية ؟".

RT