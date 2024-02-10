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25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

2/10/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 25 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على منازل وسط وشمالي رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.


ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ127، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، وصدّق على عملية عسكرية في رفح، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.


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