25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس
التاريخ
2/10/2024 1:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 25 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على منازل وسط وشمالي رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ127، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، وصدّق على عملية عسكرية في رفح، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.
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