مدفيديف: لن يستطيع أحد عزل روسيا وعلومها

(MENAFN
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ300 لتأسيس جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، أنه لن يستطيع أحد عزل روسيا والعلوم الروسية.
وقال مدفيديف: "روسيا في القرن الحادي والعشرين تحافظ على مكانتها القيادية وتعززها كقوة عالمية قوية قادرة على المنافسة، ولا تستسلم للاستفزازات، وتقاوم العدوان وتتحمل الضغوط الخارجية".
وأضاف: "لن ينجح أحد ولن نسمح لأحد أن يعزلنا. ونظام التعليم العالي الروسي، وعلومنا، على الرغم من محاولات فرض مثل هذه العزلة، سيبقى علما وتعليما على مستوى عالمي".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت في وقت سابق، أن التصريحات حول عزلة روسيا عن العالم هي خرافات وحملة إعلامية يتم تسريبها إلى عقول الناس.
كما أشار النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إلى أن ما يسمى بعزلة روسيا موجود فقط في أحلام الشركاء الغربيين السابقين.
روسيا اليوم
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