مدفيديف: لن يستطيع أحد عزل روسيا وعلومها

MENAFN - Al Wakeel News)أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ300 لتأسيس جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، أنه لن يستطيع أحد عزل روسيا والعلوم الروسية.



وقال مدفيديف: "روسيا في القرن الحادي والعشرين تحافظ على مكانتها القيادية وتعززها كقوة عالمية قوية قادرة على المنافسة، ولا تستسلم للاستفزازات، وتقاوم العدوان وتتحمل الضغوط الخارجية".



وأضاف: "لن ينجح أحد ولن نسمح لأحد أن يعزلنا. ونظام التعليم العالي الروسي، وعلومنا، على الرغم من محاولات فرض مثل هذه العزلة، سيبقى علما وتعليما على مستوى عالمي".



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت في وقت سابق، أن التصريحات حول عزلة روسيا عن العالم هي خرافات وحملة إعلامية يتم تسريبها إلى عقول الناس.



كما أشار النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إلى أن ما يسمى بعزلة روسيا موجود فقط في أحلام الشركاء الغربيين السابقين.



روسيا اليوم