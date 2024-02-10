Saturday, 10 February 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدفيديف: لن يستطيع أحد عزل روسيا وعلومها

2/10/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ300 لتأسيس جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، أنه لن يستطيع أحد عزل روسيا والعلوم الروسية.


وقال مدفيديف: "روسيا في القرن الحادي والعشرين تحافظ على مكانتها القيادية وتعززها كقوة عالمية قوية قادرة على المنافسة، ولا تستسلم للاستفزازات، وتقاوم العدوان وتتحمل الضغوط الخارجية".


وأضاف: "لن ينجح أحد ولن نسمح لأحد أن يعزلنا. ونظام التعليم العالي الروسي، وعلومنا، على الرغم من محاولات فرض مثل هذه العزلة، سيبقى علما وتعليما على مستوى عالمي".


وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت في وقت سابق، أن التصريحات حول عزلة روسيا عن العالم هي خرافات وحملة إعلامية يتم تسريبها إلى عقول الناس.


كما أشار النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إلى أن ما يسمى بعزلة روسيا موجود فقط في أحلام الشركاء الغربيين السابقين.

روسيا اليوم


MENAFN10022024000208011052ID1107835030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث