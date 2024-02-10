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ملثم يسرق 50 هاتف آيفون من أحد المتاجر في أمريكا

2/10/2024 1:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقي القبض على رجل من كاليفورنيا يوم الأربعاء، بتهمة سرقة من متجر أبل في "بيركلي" بأميركا، بعد أن تم تصويره وهو يسرق الأجهزة المعروضة.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، ألقى رجال الشرطة الأمريكية القبض على "تايلر ميمز" البالغ من العمر 22 عامًا لتورطه في السرقة، واتهموه بالسطو والسرقة الكبرى وجرائم أخرى.


وكانت الشرطة قد ذهبت إلى المتجر في بيركلي بعد أن أبلغ أحد المتصلين عن الجريمة، وقال إن المشتبه به هرب ومعه 50 هاتف آيفون بقيمة إجمالية قدرها 49230 دولارًا.
وكان الشاب ملثماً ويرتدي ملابس سوداء بالكامل، و ينزع الهواتف من طاولة العرض ويضعها في جيوبه.

أما الشهود فكانوا يشاهدونه من دون الاقتراب منه. ولكن الشخص الذي كان يسجل الفيديو، كان يتابعه عن كثب أثناء خروجه من المتجر واصطدامه بسيارة شرطة، قبل هروبه بسيارة سوداء.

لبنان 24

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