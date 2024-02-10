السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إنها تتعامل حالياً مع عطل فني في الونش القائم بأعمال فك جسر المشاة المعدني الواقع على شارع الملكة علياء بين دواري المدينة الرياضية والداخلية.
وبينت الادارة ان ذلك ادى الى تحويل السير القادم الجامعة الاردنية على الجسر العلوي للمدينة الرياضية باتجاه شارع الشهيد، وتحويل السير القادم من دوار الداخلية باتجاه دوار المدينة الرياضية إلى شارع هارون الرشيد ومن ثم شارع الرياضة إلى شارع الشهيد ومنه الى دوار المدينة.
دعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات كوادرنا المتواجدة الآن لتسيير حركة المركبات.
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