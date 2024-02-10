Saturday, 10 February 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

2/10/2024 1:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إنها تتعامل حالياً مع عطل فني في الونش القائم بأعمال فك جسر المشاة المعدني الواقع على شارع الملكة علياء بين دواري المدينة الرياضية والداخلية.
وبينت الادارة ان ذلك ادى الى تحويل السير القادم الجامعة الاردنية على الجسر العلوي للمدينة الرياضية باتجاه شارع الشهيد، وتحويل السير القادم من دوار الداخلية باتجاه دوار المدينة الرياضية إلى شارع هارون الرشيد ومن ثم شارع الرياضة إلى شارع الشهيد ومنه الى دوار المدينة.
دعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات كوادرنا المتواجدة الآن لتسيير حركة المركبات.




MENAFN10022024000208011052ID1107835028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث