السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال السفير الأردني في قطر زيد اللوزي، إن هناك تنسيقا تاما مع الجانب القطري بخصوص الجماهير وهو ما سهل ويسهل على الجماهير الحاضرة من الأردن الدخول للمباريات.



وأرجع اللوزي، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، الحضور الجماهيري المميز للمنتخب الوطني إلى الاهتمام الكبير بالرياضة في الأردن، مشيدا بالمساندة الكبيرة للمنتخب من أبناء الجالية الأردنية بقطر.



وأكد اللوزي، أن وصول منتخبي الأردن وقطر لنهائي كأس آسيا قطر 2023، يعتبر إنجازا كبيرا للكرة العربية في القارة.



وأوضح، أن الكأس ستكون عربية في نهاية الأمر وهو أمر تمناه على المستوى الشخصي من قبل انطلاق البطولة، لما للأمر من قيمة في إظهار المكانة العربية لكرة القدم بالقارة الآسيوية، واصفا ذلك بالأمر الذي يثلج الصدر، خصوصا وأنه منذ العام 2007 لم يصل منتخبان عربيان للنهائي.



وأثنى اللوزي على التنظيم القطري للبطولة، وقال إن دولة قطر أجادت من قبل في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقدمت نسخة استثنائية حازت على استحسان العالم وسخرت فيها كل مقومات النجاح للتنظيم من مرافق وملاعب ووسائل نقل مميزة، وهو أمر جعل من قطر عاصمة رياضية عالمية تنجح بسهولة في استضافة البطولات الأخرى، مشيرا إلى تمرس الكوادر القطرية في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، لذلك فإن التنظيم المميز ليس بغريب على دولة قطر قياسا بأكثر بطولة رياضية وهي كأس العالم.



ونوه بالاهتمام القطري بالرياضة وتنظيم البطولات المختلفة، مشيرا إلى أنه سنحت له الفرصة للاطلاع على رزنامة الموسم الرياضي (2023 - 2024)، ولاحظ وجود أكثر من ثمانين بطولة في قطر على المستويات العالمية والقارية والإقليمية وهو أمر يسعد الجميع، متمنيا التوفيق لدولة قطر في مواصلة النجاحات بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.

