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حاول انتشال الطفل من والديه بوضح النهار في امريكا - فيديو

2/10/2024 1:10:42 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مرعب والداً من ولاية فلوريدا الأميركية يقاتل بشجاعة رجل مريب حاول اختطاف طفله الصغير في وضح النهار داخل صيدلية "ميامي بيتش" .

ووفق موقع "نيويورك بوست"، كان الخاطف، ويُدعى نيكولاس ستيرنامان، قد دخل الصيدلية حوالي الساعة 11:55 صباحًا، بينما كان الفتى البالغ من العمر 4 سنوات ووالديه يخرجون من المبنى.
عندما خرجت والدة الصبي من الباب، انحنى ستيرنامان، 26 عامًا، وزُعم أنه أمسك بالطفل من رقبته بينما كان يرفع الصبي ويحاول الفرار من المتجر، وفقًا للمعلومات.
وقام الأب سريع التفكير بإمساك ستيرنامان على الفور بينما قامت المرأة بسحب طفلها من براثن الخاطف المزعوم، كما تم توثيق الحادثة من خلال فيديو مراقبة المتجر.
وسقط الفتى على الأرض بينما كان والده يتصارع مع ستيرنامان لعدة ثوان، الّذي تمكن من تمزيق سترة الخاطف.

ثم هرب ستيرنامان من المتجر إلا أن والد الفتى طارده مع أحد المتسوقين.

لبنان 24

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