مشهد مرعب... طفل يسير على حافة شرفة المنزل في أمريكا

مشهد مرعب... طفل يسير على حافة شرفة المنزل في أمريكا
التاريخ
2/10/2024 1:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا لحظة مشي طفل صغير يبلغ من العمر سنتين، على حافة شرفة إحدى الشقق السكنية، في ولاية رود آيلاند الأميركية.
وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد المارة بمحاولة الوصول إلى الطفل لمنعه من السقوط، حيث قام بتسلق الشرفة مباشرة ودون تردد بهدف إنقاذ الطفل.
لبنان 24
MENAFN10022024000208011052ID1107835024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.