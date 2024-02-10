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مشهد مرعب... طفل يسير على حافة شرفة المنزل في أمريكا

2/10/2024 1:10:42 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا لحظة مشي طفل صغير يبلغ من العمر سنتين، على حافة شرفة إحدى الشقق السكنية، في ولاية رود آيلاند الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد المارة بمحاولة الوصول إلى الطفل لمنعه من السقوط، حيث قام بتسلق الشرفة مباشرة ودون تردد بهدف إنقاذ الطفل.

لبنان 24

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