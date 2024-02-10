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أزمة البحر الأحمر قد تجبر بريطانيا على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

2/10/2024 1:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتصاعد وتيرة المخاوف من استمرار الأزمة التي تعصف بالبحر الأحمر والتي تهدد سلاسل التوريد العالمية، وتهدد بعرقلة حركة التجارة في العالم، كما تزيد من تكلفتها وتدفع الى الاعتقاد بأنها قد تؤدي إلى موجة ارتفاع أسعار جديدة، فيما يحذر الخبراء في بريطانيا من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول بسبب هذه الأزمة.


وحذرت واحدة من أبرز صناع السياسات في بريطانيا من أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر قد تجبر بنك إنجلترا على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعني استمرار الارتفاع في تكاليف الإقراض وتكاليف الرهون العقارية.


وقالت كاثرين مان، التي صوتت مراراً وتكراراً لصالح المزيد من رفع أسعار الفائدة، إن الضغط الناتج عن تضخم تكاليف الشحن والتأمين يمكن أن يشعل أزمة تكلفة المعيشة من جديد ويجبر بنك إنجلترا على التحرك من جديد بهذا الاتجاه.


ونقلت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، في تقرير لها عن مان قولها: "أشعر بالقلق من أن مثل هذه الصدمة التضخمية التصاعدية التي تأتي في أعقاب بيئة التضخم المرتفعة الأخيرة سيتم دمجها بسرعة أكبر في تكاليف الشركات وأسعارها، ما يؤدي إلى تفاقم الزخم الصعودي".


وكانت غالبية صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد صوتت قبل أيام لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، وهو ما يعني أن الرأي السائد في أوساط خبراء البنك المركزي في لندن لا يزال يخالف ما تذهب إليه مان.

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