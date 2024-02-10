استخراج سماعة من أذن رجل حاول الغش في اختبار قيادة

أُدخل أحد المتقدمين لنيل رخصة قيادة في إيطاليا المستشفى، حيث أزال له طبيب سماعة في قناة الأذن استخدمها الرجل للغش في اختبار قانون السير، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم.

وخلال الاختبار الذي أجري في مقاطعة كومو قرب ميلانو (شمال)، أثار أداء المرشح ارتياباً لدى المسؤول عن الفحص النظري.

وكان الشاب، البالغ 25 عاماً، مزوداً بسماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي الذي كان مخبّأ في سترته.

وسمح له الجهاز بالتواصل مع شريك كان بإمكانه رؤية النموذج الذي يتضمن الأسئلة وإعطاؤه الإجابات الصحيحة.

وكشفت الشرطة، بعد تلقيها إخطاراً من الفاحص، فور وصولها، الحيلة التي استخدمها المرشح لاجتياز الاختبار بطريقة احتيالية، فنقلته إلى المستشفى.

وقالت الشرطة، في بيان، إن «تدخل الطبيب كان ضرورياً لاستخراج سماعة الأذن الصغيرة، المخفية بشكل خطر في قناة الأذن، لتجنب الإضرار بسمعه».

ولدى خروجه من المستشفى، قُدّمت شكوى قانونية بحق الشاب، وصادرت الشرطة معداته.