ماذا يحدث لصحتك عند تناول القرفة مرتين يومياً؟

كشفت دراسة حديثة أن إضافة جرعة من القرفة مرتين يوميًا إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض السكري.

ووجد باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن تناول ملعقة صغيرة من القرفة يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بمقدمات السكري - ما قد يمنع الإصابة بمرض السكري، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

في مرحلة ما قبل السكري، تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة فوق المستويات الصحية، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتلبية معايير تشخيص مرض السكري.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى عدد من المضاعفات الخطيرة المحتملة، بما في ذلك أمراض القلب والالتهابات وأمراض الكلى.

قام العلماء بإجراء الدراسة على 18 شخصًا بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وتم تشخيص إصابتهم بمقدمات مرض السكري.

وتم وضع المشاركين على نظام غذائي - غني بالكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، ولكنه خال من الخضار - لمدة شهر.

وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: تناول نصفهم كبسولة دواء وهمي مرتين يوميًا، وتناولت المجموعة الأخرى كبسولة تحتوي على ملعقة صغيرة من القرفة.

ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا القرفة لديهم مستويات سكر في الدم "أقل بشكل ملحوظ" ونسبة جلوكوز أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

ووجد الباحثون أن القرفة خفضت مستويات السكر في الدم بشكل كبير لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون من مقدمات السكري.

وقال الباحثون: "إن القرفة، وهي نوع من التوابل متاحة على نطاق واسع ومنخفضة التكلفة، قد تساهم في تحسين التحكم في الجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة".



ومع ذلك، حذر الباحثون غير المشاركين في الدراسة من أنه لا تزال هناك حاجة لتجارب أكبر.

وقالت إحدى المشاركات في الدراسة إن القرفة كان من الممكن أن تخفض مستويات الجلوكوز بسبب مستوياتها العالية من مادة البوليفينول ومركبات مثل السينامالدهيد ومضادات الاكسدة.

وأضافت أن القرفة تقلل الالتهابات الضارة وتدعم الكبد في تخزين الجلوكوز الزائد على شكل جليكوجين لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها العلماء صلة محتملة بين القرفة وانخفاض نسبة السكر في الدم، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة جمعية الغدد الصماء أن تناول مكملات القرفة مع الوجبات يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري بعد ثلاثة أشهر.





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