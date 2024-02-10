زلزال بقوة 5.6 درجات يهز جزيرة مينداناو بالفلبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.6 درجات هز جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم السبت، مضيفا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وفي قراءة مختلفة، قالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجات وعلى عمق 27 كيلومترا. وأضافت أنها لا تتوقع حدوث أضرار لكن من الممكن أن تكون هناك توابع.
وقالت السلطات إن رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن عشرات المفقودين في انهيار أرضي وقع في وقت سابق في بلدة ماكو بإقليم دافاو دي أورو بجنوب الفلبين اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب الزلزال.
وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على الإقليم في الأسابيع القليلة الماضية ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
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