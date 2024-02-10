زلزال بقوة 5.6 درجات يهز جزيرة مينداناو بالفلبين

أكد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.6 درجات هز جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم السبت، مضيفا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وفي قراءة مختلفة، قالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجات وعلى عمق 27 كيلومترا. وأضافت أنها لا تتوقع حدوث أضرار لكن من الممكن أن تكون هناك توابع.

وقالت السلطات إن رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن عشرات المفقودين في انهيار أرضي وقع في وقت سابق في بلدة ماكو بإقليم دافاو دي أورو بجنوب الفلبين اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب الزلزال.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على الإقليم في الأسابيع القليلة الماضية ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.





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