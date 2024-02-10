سوق العقارات في دبي یرحب بمشروع Residences Trussardi الأیقوني

(MENAFN
- Al-Bayan)
في مدینة مشھورة بتحفھا المعماریة ونمط حیاتھا الفاخر، رفعت دبي المستوى مرة أخرى بالكشف عن مشروع Residences Trussardi، الذي تحقق بفضل رؤیة Developments MIRA الرائدة بالتعاون مع دار الأزیاء الإیطالیة المرموقة Trussardi ومجموعة Living .Luxury تعتبر ھذه الشراكة أول خطوة ل Trussardi في عالم الوحدات السكنیة المتمیزة، حیث تقدم تجربة سكنیة استثنائیة في منطقة الفرجان الناشئة بسرعة.
یعتبر مشروع Residences Trussardi بدایة MIRA Developments في سوق العقارات، ویمثل ھذا المشروع الافتتاحي معلما ھاما. فھو یجمع بین الأناقة الإیطالیة الكلاسیكیة في میلانو ل Trussardi ووسائل الراحة المعاصرة. وباعتباره أول وحدة سكنیة تحمل علامة تجاریة في تاریخ Trussardi ، فإنھ یضع معیارا جدیدا للعیش الفاخر في الشرق الأوسط، مبرزا التزام Developments MIRA بالابتكار والجودة في الوحدات السكنیة والتجاریة الفاخرة.
شارك موید الاكایف، مدیر المبیعات في Developments MIRA، حماسھ حول نجاح المشروع الساحق في یوم إطلاقھ في الخامس من فبرایر، حیث تم بیع جمیع الوحدات. "یمثل الیوم علامة فارقة مھمة ل Developments .MIRA یؤكد البیع الفوري لمشروعنا على الثقة العمیقة التي یتمتع بھا عملاؤنا فینا وفي شركائنا الإیطالیین. ھذا النجاح ھو شھادة على شغفنا، الجودة والالتزام"، صرح الاكایف، مشیرا إلى تأثیر المشروع على سوق العقارات في دبي.
ُصممت الوحدات السكنیة لتعكس الحرفیة الإیطالیة المعاصرة، مع التركیز الشدید على المواد الطبیعیة مثل الخشب والحجر. یمتد المشروع على 11 طابقا، بالإضافة إلى 3 طوابق إضافیة مخصصة للمرافق بما في ذلك مواقف السیارات والمقاھي والمتاجر. یعتمد المشروع على الالتزام بالتنمیة المستدامة باستخدام مواد صدیقة للبیئة و معاد تدویرھا لخلق بیئة أكثر صحة.
توفر مساكن Trussardi ذات العلامات التجاریة مجموعة متنوعة من مساحات المعیشة، بدءا من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى الشقق الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع شرفات خاصة تطل على حمامات السباحة، وھي میزة فریدة في
الفرجان. توفر الحدیقة على السطح وصالة الألعاب الریاضیة البانورامیة ومضمار الجري للسكان مساحة خضراء للصحة والاسترخاء ، مما یجسد رؤیة المشروع للمعیشة الفاخرة المتشابكة مع الطبیعة.
شدد Gentilini Andrea، الرئیس التنفیذي لمجموعة Living Luxury، على أھمیة منطقة الشرق الأوسط. "الشرق الأوسط مھم للغایة بالنسبة لنا. شھدت المنطقة استثمارات كبیرة في قطاع الفخامة والرفاھیة، مما جعلھا واحدة من أھم المناطق لنمونا. بفضل شراكتنا الممتازة ھنا، واجھنا العدید من الفرص. ھدفنا ھو تأسیس وجود قوي في السوق. بعد أن كنا ملمین بالمنطقة لفترة طویلة، نستثمر الآن أكثر ونوسع نطاقنا. إنھا منطقة مھمة بالنسبة لنا، ونتوقع مزیدا من النمو".
یتمتع مشروع Residences Trussardi بموقع متمیز یوفر راحة واتصالا ممتازا، حیث یقع على مسافة قریبة سیرا على الأقدام من محطة مترو Miracle
Gardens وبالقرب من جزیرة Ali Jebel .Palm
وبینما تستمر دبي في جذب الانتباه العالمي لمشاریعھا المبتكرة والفاخرة، فإن إطلاق مشروع Residences Trussardi عن طریق MIRA
Developments یعتبر دلیلا على جاذبیة المدینة المستمرة ورؤیتھا الاستراتیجیة في تشكیل مستقبل العیش الفاخر في الإمارات.
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