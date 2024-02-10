سوق العقارات في دبي یرحب بمشروع Residences Trussardi الأیقوني

في مدینة مشھورة بتحفھا المعماریة ونمط حیاتھا الفاخر، رفعت دبي المستوى مرة أخرى بالكشف عن مشروع Residences Trussardi، الذي تحقق بفضل رؤیة Developments MIRA الرائدة بالتعاون مع دار الأزیاء الإیطالیة المرموقة Trussardi ومجموعة Living .Luxury تعتبر ھذه الشراكة أول خطوة ل Trussardi في عالم الوحدات السكنیة المتمیزة، حیث تقدم تجربة سكنیة استثنائیة في منطقة الفرجان الناشئة بسرعة.

یعتبر مشروع Residences Trussardi بدایة MIRA Developments في سوق العقارات، ویمثل ھذا المشروع الافتتاحي معلما ھاما. فھو یجمع بین الأناقة الإیطالیة الكلاسیكیة في میلانو ل Trussardi ووسائل الراحة المعاصرة. وباعتباره أول وحدة سكنیة تحمل علامة تجاریة في تاریخ Trussardi ، فإنھ یضع معیارا جدیدا للعیش الفاخر في الشرق الأوسط، مبرزا التزام Developments MIRA بالابتكار والجودة في الوحدات السكنیة والتجاریة الفاخرة.

شارك موید الاكایف، مدیر المبیعات في Developments MIRA، حماسھ حول نجاح المشروع الساحق في یوم إطلاقھ في الخامس من فبرایر، حیث تم بیع جمیع الوحدات. "یمثل الیوم علامة فارقة مھمة ل Developments .MIRA یؤكد البیع الفوري لمشروعنا على الثقة العمیقة التي یتمتع بھا عملاؤنا فینا وفي شركائنا الإیطالیین. ھذا النجاح ھو شھادة على شغفنا، الجودة والالتزام"، صرح الاكایف، مشیرا إلى تأثیر المشروع على سوق العقارات في دبي.

ُصممت الوحدات السكنیة لتعكس الحرفیة الإیطالیة المعاصرة، مع التركیز الشدید على المواد الطبیعیة مثل الخشب والحجر. یمتد المشروع على 11 طابقا، بالإضافة إلى 3 طوابق إضافیة مخصصة للمرافق بما في ذلك مواقف السیارات والمقاھي والمتاجر. یعتمد المشروع على الالتزام بالتنمیة المستدامة باستخدام مواد صدیقة للبیئة و معاد تدویرھا لخلق بیئة أكثر صحة.

توفر مساكن Trussardi ذات العلامات التجاریة مجموعة متنوعة من مساحات المعیشة، بدءا من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى الشقق الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع شرفات خاصة تطل على حمامات السباحة، وھي میزة فریدة في

الفرجان. توفر الحدیقة على السطح وصالة الألعاب الریاضیة البانورامیة ومضمار الجري للسكان مساحة خضراء للصحة والاسترخاء ، مما یجسد رؤیة المشروع للمعیشة الفاخرة المتشابكة مع الطبیعة.

شدد Gentilini Andrea، الرئیس التنفیذي لمجموعة Living Luxury، على أھمیة منطقة الشرق الأوسط. "الشرق الأوسط مھم للغایة بالنسبة لنا. شھدت المنطقة استثمارات كبیرة في قطاع الفخامة والرفاھیة، مما جعلھا واحدة من أھم المناطق لنمونا. بفضل شراكتنا الممتازة ھنا، واجھنا العدید من الفرص. ھدفنا ھو تأسیس وجود قوي في السوق. بعد أن كنا ملمین بالمنطقة لفترة طویلة، نستثمر الآن أكثر ونوسع نطاقنا. إنھا منطقة مھمة بالنسبة لنا، ونتوقع مزیدا من النمو".

یتمتع مشروع Residences Trussardi بموقع متمیز یوفر راحة واتصالا ممتازا، حیث یقع على مسافة قریبة سیرا على الأقدام من محطة مترو Miracle

Gardens وبالقرب من جزیرة Ali Jebel .Palm



وبینما تستمر دبي في جذب الانتباه العالمي لمشاریعھا المبتكرة والفاخرة، فإن إطلاق مشروع Residences Trussardi عن طریق MIRA

Developments یعتبر دلیلا على جاذبیة المدینة المستمرة ورؤیتھا الاستراتیجیة في تشكیل مستقبل العیش الفاخر في الإمارات.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز