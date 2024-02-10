رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم، متمنيا سموه لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار".





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