رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم، متمنيا سموه لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10022024000110011019ID1107834963
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.