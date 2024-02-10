Saturday, 10 February 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم

2/10/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم، متمنيا سموه لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10022024000110011019ID1107834963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث