قطر تستقبل دفعة جديدة من جرحى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت، أمس الجمعة، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى الدوحة تحمل الدفعة الخامسة عشرة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم في قطر.
وأوضحت الخارجية القطرية أن الدفعة تأتي ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع، و"استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع حاليا".
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