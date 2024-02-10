قطر تستقبل دفعة جديدة من جرحى غزة

وأوضحت الخارجية القطرية أن الدفعة تأتي ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع، و"استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع حاليا".

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