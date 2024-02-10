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قطر تستقبل دفعة جديدة من جرحى غزة

2/10/2024 12:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت، أمس الجمعة، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى الدوحة تحمل الدفعة الخامسة عشرة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم في قطر.


وأوضحت الخارجية القطرية أن الدفعة تأتي ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع، و"استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع حاليا".


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