الأرصاد: احتمال هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم السبت باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال و وسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض مناطق البادية والسهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في البادية الشرقية بسبب الغبار.
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