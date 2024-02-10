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الأرصاد: احتمال هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة

2/10/2024 12:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم السبت باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال و وسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض مناطق البادية والسهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في البادية الشرقية بسبب الغبار.

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