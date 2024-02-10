الأرصاد: احتمال هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة

وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض مناطق البادية والسهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في البادية الشرقية بسبب الغبار.

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