العفو الدولية: المجتمع الدولي ملزم بمنع الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن على المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وعبر منشور على منصة إكس، أشارت كالامار إلى احتمال شن القوات الإسرائيلية عملية برية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وأضافت متسائلة "الإجلاء؟ لكن إلى أين؟ لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطينيون". وشددت على أن "الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية. والمجتمع الدولي عليه التزام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية".
وحذرت منظمة العفو الدولية، في منشور عبر منصة إكس، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص، غالبيتهم من النازحين.
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