العفو الدولية: المجتمع الدولي ملزم بمنع الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن على المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة.



وعبر منشور على منصة إكس، أشارت كالامار إلى احتمال شن القوات الإسرائيلية عملية برية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وأضافت متسائلة "الإجلاء؟ لكن إلى أين؟ لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطينيون". وشددت على أن "الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية. والمجتمع الدولي عليه التزام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية".



وحذرت منظمة العفو الدولية، في منشور عبر منصة إكس، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص، غالبيتهم من النازحين.