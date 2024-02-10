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شهيد و3 جرحى جراء إطلاق قناصة الاحتلال النار بمستشفى ناصر

2/10/2024 12:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم أمام بوابة الاستقبال بمستشفى ناصر بخان يونس.


وذكر المراسل في وقت سابق أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار والقذائف صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي، وأكد تسجيل شهداء وإصابات إثر قصف مدفعي إسرائيلي على ساحة المجمع الطبي.

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