شهيد و3 جرحى جراء إطلاق قناصة الاحتلال النار بمستشفى ناصر

شهيد و3 جرحى جراء إطلاق قناصة الاحتلال النار بمستشفى ناصر
التاريخ
2/10/2024 12:10:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم أمام بوابة الاستقبال بمستشفى ناصر بخان يونس.
وذكر المراسل في وقت سابق أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار والقذائف صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي، وأكد تسجيل شهداء وإصابات إثر قصف مدفعي إسرائيلي على ساحة المجمع الطبي.
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